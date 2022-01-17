أخبار اليمن : فوز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم

فوز ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالمفاز اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، بجائزة ذا بيست، لأفضل لاعب في العالم 2021، خلال حفل توزيع جوائز «ذا بيست» لأفضل لاعب في العالم، والذي أقيم بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم، في مدينة زيوريخ السويسرية.

وتفوق ليفاندوفسكي على منافسيه محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني ونادي باريس سان جيرمان الحالي وأسطورة برشلونة سابقاً.

وفاز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعدما كان قد فاز بها في النسخة الماضية.

أرقام ليفاندوفسكي

وتصدّر مهاجم بايرن ميونيخ قوائم الهدافين في الدوري الألماني للموسم الرابع على التوالي في 2020/21، وكان أول لاعب يفعل ذلك على الإطلاق، ويحتل الصدارة حالياً مرة أخرى هذا الموسم برصيد 20 هدفًا.

مع 41 هدفًا في الدوري الألماني 2020/21، حطم روبرت ليفاندوفسكي الرقم القياسي الأسطوري لجيرد مولر بـ40 هدفًا خلال موسم الذي دام 49 عامًا، عندما سجل مولر هذا العدد في 34 مباراة، خلال موسم 1971-1972، كما سجل أكثر من 40 هدفاً للعام السادس على التوالي.

خاض ليفاندوفسكي 128 مباراة دولية وسجل 74 هدفاً، هذه الأرقام تجعله أكثر لاعب شارك في مباريات بقميص المنتخب البولندي، وكذلك الهداف التاريخي لمنتخب بلاده.

وعلى جانب آخر، أصبحت هذه هي المرة الرابعة عشرة التي يصعد فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى منصة التتويج لأفضل لاعب من فيفا،، معادلاً الرقم القياسي لكريستيانو رونالدو.

ربما شهد ليونيل ميسي أحد أكثر المواسم عاطفية في مسيرته في 2020/21، حيث فاز بكأس كوبا أمريكا مع الأرجنتين قبل أسابيع قليلة من مغادرة برشلونة.

