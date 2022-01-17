موسكو: الناتو على علم بالإجراءات التي قد نتخذها في حال رفض مقترحاتنا

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو بأن حلف الناتو على علم بالإجراءات التقنية العسكرية التي قد تتخذها روسيا في حال رفض الحلف مقترحات موسكو للضمانات الأمنية.

وقال غروشكو في تصريح لصحيفة "كوميرسانت" الروسية: "نحن لا نهدد أحدا. إننا نحذر. وموقفنا مفهوم وقابل للتنبؤ، وأفصحنا عنه بوضوح والآن ننتظر رد فعل نزيها".

وتابع قائلا إن "الناتو يتصور جيدا ما هي الإجراءات العسكرية التقنية التي قد يدور الحديث عنها من الجانب الروسي. ونحن لا نخفي قدراتنا، ونعمل بشكل شفاف".

وأشار نائب الوزير إلى أن الإجراءات الروسية تبعا لما سيستخدمه الناتو لاستهداف المصالح الروسية.

وأضاف أن موسكو ستتخذ قرارها بشأن مواصلة الحوار مع الناتو حول الضمانات الأمنية بعد أن تتلقى "ردودا خطية على المقترحات الخطية" من جانب روسيا.