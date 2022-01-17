نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الان” رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني حيث سبق وأن فعلت وزارة التربية والتعليم العراقية إمكانيات إجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بعدما ان اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على معدلات القبول الموازي داخل جميع الجامعات العراقية، على ان يتزايد الى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل من أجل اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو نستعرض ونتابع الان مع حضراتكم

رابط استخراج نتائج القبول الموازي 2021/2022

بشكل رسمي ومؤخرا أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج القبول الموازي على مستوى جميع الجامعات العراقية، وذلك بشكل وبصورة مؤخرا على مستوى جميع الجامعات العراقية، حيث تزايدت الى حد كبير حدة بحث جوجل من أجل التعرف على طرق وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان موعد بداية الفصل الدراسي الجديد فى العراق سيكون فى صباح يوم السابع والعشرون من يناير المقبل، وذلك بعدما تم الإعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعدما تم الانتهاء بشكل وبصورة مؤخرة من عمليات الرصد الخاصة بطلبات الطلاب المتعلقة بالقبول الموازي، على ان تنتهي رسمياً وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية من أعمال رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية طريقة وخطوات الاستعلام عن تلك النتائج

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نشرت وزارة التربية والتعليم العراقية طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بمنتهي السهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اصبح بامكان الطلاب والطالبات فى جميع المحافظات العراقية اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بمنتهى السهولة فور اتباع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى:- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

الخطوة الثانية:- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

الخطوة الثالثة:- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج عند تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني داخل المربعات المخصصة لها والنقر فى النهاية على خانة عرض النتائج حتى تكون على الفور امامكم النتائج معلنة بالحال

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام بالعراق 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

التمريض: 875.000 دينار عراقي.

الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.

التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.

كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.

التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.

القانون 600.000 دينار عراقي.

الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.

الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.

المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.

المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.

بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي.