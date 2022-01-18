أخبار اليمن : امانة العاصمة تدين قصف طيران العدوان الحي الليبي

امانة العاصمة تدين قصف طيران العدوان الحي الليبيأدانت قيادة أمانة العاصمة، بشدة جريمة قصف طيران دول تحالف العدوان، منزلا لأحد المواطنين في الحي الليبي السكني.

وأشارت قيادة السلطة المحلية إلى ان هذه الجريمة التي أدت إلى استشهاد اربعة واصابة خمسة مواطنين كحصيلة أولية تعكس حالة الهستيريا لدول تحالف العدوان بعد الضربات الموجعة في العمق الإماراتي.

وباركت السلطة المحلية نجاح عملية "إعصار اليمن" العسكرية والنوعية ضد أهداف ومواقع ومنشآت حساسة بدويلة الإمارات رداً على تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأكدت في بيان لها تأييد أبناء أمانة العاصمة لكل خيارات القوات المسلحة لردع دول العدوان وتحييد قدراتها العسكرية والاقتصادية التي تستخدمهما في قتل وحصار الشعب اليمني .

