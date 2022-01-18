فيصل بن فرحان: أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ

جدة - نرمين السيد - أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى فى الإمارات العربية المتحدة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عبر وزير الخارجية السعودى خلال الاتصال عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابى لمليشيا الحوثى الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضى الإماراتية. وأكد بن فرحان تضامن المملكة الكامل ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ. وتقدم سمو وزير الخارجية السعودى بالتعزية لأسر الضحايا ولدولة الإمارات حكومة وشعباً فى ضحايا هذا العمل الإرهابى الجبان، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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