طريقة التسجيل في الدعم الريفي وشروط التسجيل reef

ننشر لكم التسجيل في الدعم الريفي وشروط التسجيل في دعم ريف reef خاصة وأن الدعم الريفي واحدا من الدعم المفضل لدى المزارعين في السعودية خاصة وأنه يشجع الفلاحين إلى الإنضمام إلى الدعم الريفي من خلال التشجيع في كافة قطاعات الزراعة وتربية النحل وإنتاج العسل وغيرها من القطاعات الزراعية.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

يمكن التسجيل في الدعم الريفي من خلال خطوات بسيطة.

الدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف

إنشاء حساب جديد على منصة ريف.

ضرورة إستكمال كل البيانات المطلوبة.

القيام بالضغط على تسجيل.

تصل رسالة للمشترك على الجوال من أجل المساعدة في الدخول على منصة دعم ريف.

العمل على تسجيل الدخول على منصة ريف وكتابة الحساب البنكي والعمل على تفعيل الحساب بشكل ألي وإستكمال عملية التسجيل.

القيام برفع كافة البيانات المطلوبة من أجل التسجيل في الدعم الريفي.

هذا وينزل الدعم الريفي خلال 60 يوم وبعدها ينزل الدعم الريفي خلال 60 يوم.

يقوم المسجل في الدعم الريفي بمتابعة منصة ريف من خلال منصة تويتر والعمل على ملئ كل البيانات الخاصة ببرنامج دعم ريف.

شروط التسجيل في الدعم الريفي

يمكن التسجيل في الدعم الريفي من خلال خطوات بسيطة.

أن يكون المشترك في الدعم الزراعي سعودي.

يجب أن يكون ممتهنا لأحد المهن الزراعية.

يجب أن لا يشغل وظيفة في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن لا يقل العمر عن 21 عام.

يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد من دعم الريف عن 6000 ريال.

القيام برفع طلب الحصول على الدعم من خلال المنصة الإلكترونية ولكن لابد من إستكمال كافة الشروط اللازمة من أجل الحصول على الدعم الريفي وتقديم كل مايثبت الحصول على الأهلية للمساعدة في الحصول على الدعم الريفي المخصص للمزارعين.

طريقة استرجاع كلمة المرور في ريف في الحساب حال فقدانها

أكد برنامج ريف عبر تويتر خطوات من أجل إسترجاع كلمة السر وإمكانية إسترجاعها.