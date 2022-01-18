نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة القرنفل لإزالة الجير والأصفرار من الأسنان في دقائق لأسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تسوس الأسنان من أحد المشاكل التي يعاني منها معظم الأشخاص والأكثر شيوعاً في العالم، وهو منتشر بالدرجة الأولى بين الأطفال والشباب، فعدم الاهتمام بها يسبب التسوس وأعراض أخرى مثل التهاب اللثة وثقوب بالأسنان ويمكن أيضا فقدان الأسنان.

طريقة الحفاظ علي الأسنان من التسوس

للحفاظ على نظافة الفم فيمكن اتباع الإرشادات الآتية للحفاظ على صحة الأسنان:-

اولا: تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون المدعم بالفلورايد مرتين يوميا على الأقل فإنه يساهم في إصلاح تلف الأسنان ومنع تراكم الجير بها.

ثانيا: استخدام خيط الاسنان مرة واحدة يومياً ليلا قبل النوم حتى لا يتراكم الجير بين الأسنان.

ثالثا: مضغ علكة خالية من السكر يقلل أعداد البكتريا المسببة للتسوس.

رابعا: المضمضة عن طريق الزيوت وهى من العادات القديمة لمحاربة التسوس ومن هذه الزيوت زيت جوز الهند وزيت السمسم نقوم بالمضمضة بهذه الزيوت لمدة ٢٠ دقيقة ثم بصقه خارجاً وهذه الطريقة تقضي على البكتريا المسببة للتسوس.

وصفات طبيعية للتخلص من التسوس

وصفة الثوم:-

حيث يحتوى الثوم على خصائص مضادة للبكتيريا، نضيف ثوم مفروم الدقيق والماء والملح، ونضع الخليط على الأسنان المصابة بالتسوس لمدة ١٠ دقائق، ثم يغسل الفم جيدا بالماء الجاري، تكرر هذه العملية مرتين يومياً حتى الوصول للنتيجة المطلوبة.

وصفة القرنفل:-

يعد القرنفل من المسكنات الطبيعية للاسنان ومضادة للالتهابات فهو مركب طبيعي يدخل في بعض الأدوية المسكنة، ويوجد طريقتين لاستخدام القرنفل كمسكن للألم ومزيل التسوس:-

اولا: ناخد من مسحوق القرنفل على الضرس المصاب ونقوم بالضغط عليه برفق لمدة لا تقل عن ١٠ دقائق.

ثانيا: يمكن استخدام منقوع القرنفل الدافئ كمضمضة مرتين يوميا.

وصفة العرقسوس:-

يعد العرقسوس من المضادات للبكتيريا والجراثيم، وطريقة استخدامه في علاج تسوس الأسنان يتمثل في لو غسل الأسنان بمسحوقه يوميا.

أسباب جير الأسنان

تراكم الطعام في الفم لفترة طويلة دون غسل الأسنان، وهذا يطعم الجراثيم في الفم وهذه الجراثيم تهدم الأسنان وتؤذي اللثة.

عدم استخدام الفرشاة وخيط الأسنان والمضمضة.

طرق ازالة الجير من الأسنان:-