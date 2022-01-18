نتائج القبول الموازي 2022 في العراق لجميع الطلاب من رابط موقع وزارة التربية العراقية dirasat-gate.org

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق نقدمها لكم حيث أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صرحت بأن جميع النتائج التي تم الحصول عليها الآن من خلال بوابات البحث والتخطيط والمتابعة تشمل نتائج القبول الموازي لـ 22000 طالب، منهم 6 طلاب موزعين في العام الدراسي 2020-2021 بلغ عدد الخريجين 18573 خريجاً وخريجة و 3،453 خريجاً وطالبة في العام الدراسي السابق 2019-2020، وبلغ عدد الطلاب المقبولين في كلية الطب في هذه القناة 3911، وفي السطور التالية سوف نذكر نتائج القبول الموازي في العراق من خلال موقعنا.

نتائج القبول الموازي 2022 في العراق

قبل تقديم الرابط الخاص بنتائج القبول الموازي للجامعات العراقية في 2021-2022 لا بد من التنبيه إلى أن هناك عدة مواقع رسمية وخاصة في العراق أعلنت نتائج التعليم الموازي في العراق لعام 2021-2022 أهمها ومنها موقع السومرية نيوز وموقع الازدهار وشبكة أخبار الناصرية، ولكن الرابط الرسمي هو موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق من هنا.

الحدود الدنيا لنتائج القبول الموازي في العراق 2021 في كليات الطب

في كلية طب بغداد: 99.3%.

في كلية طب الكندي: 98.8%.

في كلية طب المستنصرية: 98.5%.

في كلية طب النهرين: 98.7%.

في كلية طب البصرة: 99.5%.

في كلية طب الزهراء: 97.6%.

في كلية طب الموصل: 98.33%.

في كلية طب الكوفة: 99.33%.

في كلية طب تكريت: 98.16%.

في كلية طب القادسية: 98.33%.

في كلية طب الأنبار: 98.16%.

في كلية طب العراقية: 98.33%.

في كلية طب بابل: 98.5%.

في كلية طب حمورابي: 98.26%.

في كلية طب ديالي: 98.66%.

في كلية طب كربلاء: 98.33%.

في كلية طب ذي قار: 98.5%.

في كلية طب كركوك: 98.33%.

في كلية طب واسط: 98.33%.

في كلية طب ميسان:98.16%.

في كلية طب المثنى: 98.16%.

في كلية طب الفلوجة: 98.16%.

في كلية طب نينوى: 97.8%.

رابط القبول الموازي في العراق 2022

ما نزال نتابع كل تقدم بخصوص نتائج القبول الموازي في العراق على موقع البيان الإخباري، لأن وزارة التعليم العالي العراقية أعلنت الأيام أن عملية جمع ومراقبة نتائج الطلاب المسجلين قد اكتملت والرغبة في الحضور بالكليات في جميع الجامعات المختلفة، وتم الإعلان عن نتائج القبول الموازي للعراق 2021 في الساعات الأخيرة وقبل دخول العام الجديد 2022، ويمكنكم أعزائي الطلاب أن تطلعوا على نتائج القبول الموازي في العراق من خلال الروابط الموجودة على الإنترنت، وهي موقع وزارة التربية العراقية “وزارة التعليم العالي والبحث العلمي” أو موقع نتائجنا من خلال البحث عنهم في متصفح جوجل الشهير.