طلب مساعدة مؤسسة تركي ال شيخ الخيرية talalshikhfdn وهو ما يتابعه ويتطلع إليه الآلاف من ابناء الشعب السعودي وبقية شعوب العالم بعدما قام تركي أل شيخ بالإعلان على حسابه الرسمي صورة خاصة له وعليها شعار المؤسسة، وذلك للعمل الخيري الذي اشتهر به وخاصة في الأعوام الأخيرة، وتطلع المواطنين للتعرف على كيفية التواصل معه أو مع المؤسسة الخيرية الخاصة به وكيفية تقديم طلب الدعم المالي أو المساعدة منه، وتقوم منصة تويتر المؤسسة بالإعلان عن آخر أخبار الشيخ.

“تويتر” طلب مساعدة مؤسسة تركي ال شيخ الخيرية talalshikhfdn وكيفية التواصل للدعم

يعتبر الرجل السعودي من أكثر رجال الدولة شهرة في الوطن العربي، حيث له العديد من الجولات في كافة الدول العربية بالعمل وتقديم أعمال الخير، وقد توجه في فترة قريبة إلى مصر وقام بشراء نادي مصري وقام بتأهيله بشكل جيد لينافس بين الفرق الأولى بالدولة بما جعل شعبيته ترتفع وتزداد بشكل كبير في مصر، وقد تولى منصبا في الوزارة بالمملكة إلا أنه استقال عنه وتفرغ للعمل الخاص والعمل الخيري.

المؤسسات الخيرية في المملكة العربية السعودية

يكون داخل المملكة العربية السعودية العديد من المؤسسات الخيرية الخاصة والحكومية، حيث تسعى جميعها وتتنافس على تقديم العمل الخيري للمواطن الفقير بما يعود عليها بالنفع وعلى الوطن بشكل عام، ويكون ضمن تلك المؤسسات:

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتي تقوم بتقديم شقة أو سيارة لراغبي الحصول عليهم من فقراء الوطن ويتم الاشتراك في تويتر المؤسسة للتعرف شهريا على الفائزين بالحصول على الدعم منها، شقة أو سيارة.

مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية وهي تتبع الأمير ابن الملك فهد والأميرة الجوهرة والذي يقوم بعمل العديد من الأعمال الخيرية والإنسانية والإغاثية في جميع أنحاء الوطن.

مؤسسة الاميرة الجوهرة وهي أم الأمير عبد العزيز بن فهد ولها مؤسسة خيرية خاصة بها تتكفل بالزواج لغير القادرين وتقدم المعونات الإغاثية للمحتاجين

.الديوان الملكي السعودي وهو جهة رسمية تتبع الأمير وولي العهد محمد بن سلمان ويتم من خلال تقديم الطلب الرسمي على الموقع الإلكتروني الخص الحصول على الدعم.

جمعية طريف وهي من الجمعيات الحكومية التي تقع تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأيضا منصة إحسان الخيرية.

كيفية التواصل مع مؤسسة تركي أل شيخ الخيرية