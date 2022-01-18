وليا عهد السعودية وأبو ظبى: الهجمات ستزيد تصميمنا على التصدى لقوى الشر

جدة - نرمين السيد - أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم الاثنين، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تم خلال الاتصال بحث شؤون المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وأعرب ولى عهد السعودية، عن إدانته للهجوم الإرهابى السافر الذى تعرضت له المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقة هذا اليوم من قبل مليشيا الحوثى الإرهابية ونتج عنه وفاة عدد من المدنيين فى دولة الإمارات الشقيقة، معرباً لأخيه ولى عهد أبو ظبى عن بالغ تعازيه فى المتوفين وعن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد القائدان أن هذه الأعمال الإرهابية التى استهدفت المملكة والإمارات ستزيد من عزم البلدين وتصميمهما على الاستمرار فى التصدى لتلك الأعمال الإرهابية العدوانية التى تنفذها قوى الشر والإرهاب التى عاثت فى اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمنى العزيز واستمرت فى نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وفى محاولات بائسة وفاشلة لنشر الفوضى فى المنطقة، مما يؤكد ضرورة وقوف المجتمع الدولى فى وجه هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية وبرفضها وإدانتها لهذه الجرائم الإرهابية التى تهدد السلم والأمن الإقليمى والدولى.

وعبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن بالغ شكره وتقديره لما عبر عنه أخيه صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من مشاعر صادقة، تؤكد الروابط الراسخة واللحمة الوثيقة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وعزمهما على مواجهة قوى الشر والعدوان.