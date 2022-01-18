بعد إطلاق 8 طائرات مسيرة.. تحذيرات شديدة اللهجة من السعودية للحوثيين

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، مساء امس الإثنين، أكدت فيه أن المملكة تعرضت لعديد من الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية، ومنها ما حدث أمس الإثنين، بإطلاق 8 طائرات مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية نجحت فى التصدى لها.
وأضافت الخارجية السعودية: "الهجوم العدائى الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبى الدولى بثلاث طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنين الأبرياء وإصابة آخرين، والذى تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".
هجمات الحوثيين على السعودية
وجددت الوزارة تأكيد إدانتها وموقفها الرافض لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التى تنفذها قوى الشر والإرهاب التى عاثت فى اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمنى العزيز واستمرت فى نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
وتابعت المملكة بالقول إنها قدمت العديد من المبادرات السياسية من أجل الوصول إلى حل سياسى شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثى واصلت تعنتها بشن الهجمات على أراضى السعودية والإمارات، كما استهدفت خطوط الملاحة الدولية وعرقلت المساعدات الإنسانية، مواصلةً بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية.
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