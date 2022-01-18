التحالف: بدء غارات متفرقة على معاقل ومعسكرات الحوثي في صنعاء

أعلن التحالف العربي بدء ضربات جوية متفرقة لمعاقل ومعسكرات ميليشيا الحوثي الإرهابية بالعاصمة اليمنية صنعاء.
وكان التحالف قد أعلن شن غارات جوية في صنعاء "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية"، موضحا أنه استهدف "قيادات إرهابية" شمالي العاصمة اليمنية.
وأضاف أن "طائرات إف 15 الهجومية، دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت الإثنين"، مؤكدا على "محاسبة مرتكبي الهجمات العدائية على المدنيين في السعودية والإمارات".
وقال التحالف إن قواته الجوية تنفذ عمليات جوية على مدار 24 ساعة فوق صنعاء، وطالب المدنيين بالابتعاد عن معسكرات وتجمعات الميليشيا الحوثية حرصا على سلامتهم.
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