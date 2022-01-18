كورونا يواصل الفتك بـ إيطاليا.. أرقام إصابات مفزعة خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة فى تقريرها اليومى حول الوضع الوبائى، بأن حصلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى إيطاليا، ارتفعت إلى 8.79 مليون حالة، فما بلغ إجمالى الوفيات 141 ألفًا و391 حالة.

وكانت قد فرضت السلطات الإيطالية، مطلع يناير الجارى، التطعيم الإجبارى لمن تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 فبراير المقبل وسيستمر حتى 15 يونيو،

كورونا فى إيطاليا

ويهدف القرار على حد تعبير رئيس الوزراء ماريو دراجى، إلى "الحفاظ على الأداء السليم لهياكل المستشفيات، وفى الوقت نفسه، الحفاظ على المدارس والأنشطة الاقتصادية".

وقال دراجى إن هذا القرار جاء استنادا الى البيانات، مشيرا إلى الخطر الأكبر على من تجاوزوا الـ 50 عاما إذا ما تعرضوا للإصابة بالفيروس.

وأضاف أن نحو ثلثى مرضى فيروس كورونا المحتجزين بوحدات العناية المركزة لم يتم تطعيم ضد كوفيد 19.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.