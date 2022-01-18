نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب دعم صغار مربي الماشية 1443 خطوات تقديم الطلب الدعم عبر المنصة الوطنية الموحدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة البيئة والزراعة في المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم الدعم والمساندة لمن يقوموا بتربية المواشي من خلال منصة إنعام، حيث أن المستثمرين الصغار في المواشي يكونون سريعين التأثر بكافة العوامل الإقتصادية المحيطة بهم من حيث أسعار كافة السلع والخدمات وكذلك المحروقات لذا فإن منصة إنعام تعمل على مساعدة مربي المواشي وكذلك المزارعين لمواصلة كافة مشروعاتهم وأعمالهم.

طريقة التسجيل لتلقي الدعم من منصة إنعام.

تتضمن منصة أنعام أكثر من 35 خدمة مختلفة متعلقة بالثروة الحيوانية أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية كجزء من خطة التحول الرقمي عبر عملياتها التي تهدف إلى تسهيل المعاملات الإدارية والفنية لجميع المستفيدين.

بدلاً من المعاملات الورقية ، وكذلك تسريع الإجراءات لضمان الوقت والجهد ، وتسهيل طلب الخدمات للمستفيدين.

يتم التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة الزراعة والمياة والبيئة في المملكة العربية السعودية. ومن الممكن أيضًا الاتجاه إلى الموقع الخاص بإنعام حتى يتلقي الدعم من خلالها. يقوم الشخص الذي يريد التمويل بإنشاء حساب جديد على منصة إنعام. تظهر صفحة عبر الموقع يطلب من خلالها العديد من البيانات والبمعلومات اللازمة لإتمام الطلب . بعد ذلك يقوم الشخص المتقدم بالاتجاه إلى الموقع الخاص بدعم مربي الماشية، ومن ثم يقوم بإكمال كافة المعلومات والبيانات المراد تسجيلها للتأكد من صحة وضمان عملية التقديم.

المشاكل والصعوبات التي تواجه صغار مستثمرين المواشي في المملكة العربية السعودية.

كل مشروع من المشاريع يكون في يواجه في البداية الكثير من المشاكل والتي تتطلب الدعم والمساندة لمعرفة استكمال الطريق، ولهذا السبب تعمل وزارة البية والزراعة في المملكة العربية السعودية بتقديم كل سبل الدعم لمستثمري تربية المواشي ومساندتهم في مواجهة العقبات التالية:

تغير الأسعار المستمر وبصفة خاصة ارتفاع سعر المحروقات، حيث يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بكافة خدمات النقل والتدفئة والتي يحتاجها دائمًا صغار المستثمرين في هذا المجال. مواجهة التغير الدائم في أسعار العديد من الخدمات التي يحتاج إليها مربي المواشي من بينها تغير أسعار الأعلاف. وجود عوامل بيئية مفاجأة تعمل بدورها على إلحاق الضرر برأس المال ومن بين هذه العوامل انتشار الأوبئة والأمراض التي تعمل بدورها على الإلحاق بالخسارة.

شروط الالتحاق بدعم الثروة الحيوانية

على غرار طلبات التسجيل في نظام دعم الثروة الحيوانية المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية ، والتي يتم تقديمها من خلال وزارة البيئة والمياه والزراعة ، والمعلنة هنا من خلال برنامج دعم الثروة الحيوانية الصغيرة في المملكة العربية السعودية ، يتم تعريفها على أنها :

يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية ويحمل بطاقة تنقل.

كن مزارعًا صغيرًا.

لا يعمل في أي وظيفة سواء كانت عامة أو خاصة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.