عروض مميزة ومختارة بمنتصف الأسبوع من السدحان بأقوي الخصومات الهائلة عروض مميزة ومختارة بمنتصف الأسبوع من السدحان بأقوي الخصومات الهائلة

عروض منتصف الأسبوع من أسواق السدحان بأقوي الخصومات الهائلةالسدحان يقدم أقوي عروض الطازجة بمنتصف الأسبوع بتخفيضات هائلة ولمدة يومان الأثنين والثلاثاء الموافق 17، 18 يناير 2022 يا تلحق يا ما تلحق بجانب العرض الأسبوعي، يتوافر داخل البريوش لحوم وأسماك طازجة، ومعلبات، سلع غذائية متنوعة، وأجهزة كهربائية، وخضروات وفواكهة طازجة، ولعشاق القهوة تقدم حبوب قهوة بمذاقات متنوعة، وماكينة صنع القهوة ماركة كليكون، كما يتوافر توابل ومكسرات، وحلويات، وأجبان.

عروض منتصف الأسبوع من السدحان

لعشاق القهوة العربية هراري متوفر ( فاتح، غامق، وسط ) سعر الكيلو 29.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

توفر لكم أسواق السدحان ماكينة صنع القهوة ماركة كليكون سعر القطعة 69.95 ريال سعودي بدلاً من 110.00 ريال سعودي.

أشتري غنية سمن بقرى طازجة وزن الحبة 500 جرام بسعر 29.95 ريال سعودي بدلاً من 41.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم اللحوم ولمدة يومان فقط لحم خروف نعيمي جورجي سعر الكيلو 54.95 ريال سعودي بدلاً من 89.95 ريال سعودي.

أشتري سمك نايل برش فيلية سعر الكيلو 46.95 ريال سعودي بدلاً من 64.95 ريال سعودي.

يوجد بقسم الحلويات علبة بيتي فور شوكولاتة بسعر 6.95 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال سعودي.

لعشاق الكيك متوفر كيك كراميل وسط سعر الحبة 19.95 ريال سعودي بدلاً من 52.95 ريال سعودي.

ينصح أطباء التغذية العلاجية بتناول الكاجو بكثرة لأحتوائها على فوائد مهمة عديدة أهمها يساعد الجسم في خسارة الوزن، يحتوي على نسبه عالية من الحديد والنحاس، به يحتوي الدهون المشبعة وغير المشبعة، يقلل من الأصابه، يعمل على خفض نسبة الكولسترول سعر الكيلو 47.00 ريال سعودي بدلاً من 71.95 ريال سعودي.

متوفر زيتون أسود ماموث يوناني سعر الكيلو 22.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم العطار والتوابل هيل هندي سعر الكيلو 119.00 ريال سعودي بدلاً من 200.00 ريال سعودي.

يوجد جبنة فيتا أوربية سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.