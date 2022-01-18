نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلبات المساعدة من الديوان الملكي السعودي للحصول على منحة مالية وقطعة أرض لبناء منزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة الديوان الملكي السعودي الذي يهدف غلى تقديم المساعدة للناس في المملكة العربية السعودية وما المدة التي ينتظرها المواطن لقيام الديوان الملكي بالرد عليه بشأن المساعدة التي يطلبها كلا من المقيمين أو المواطنين السعوديين لتلقي المساعدة ويتم هذا الرد بعد دراسة عميقة من قبل الديوان الملكي السعودي عن طريق العديد من المستشارين والمتخصصين في مختلف المجالات لمعرفة مدى استحقاق مقدم الطلب لتلقي الدعم من عدمه.

تقديم طلب للمساعدة من الديوان الملكي.

من الجدير بالذكر أنه في حال طلب المساعدات المالية فإنها تتطلب وقت قد يصل إلى أربع شهور ومن الممكن التسجيل عن طريق مايلي:

التوجه غلى موقع تواصل. النقرعى خيار مستخدم جديد. القيام بتسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة. القيام بكتابة الرقم السري وتأكيده. التأكد من صحة كل البيانات التي تم تسجيلها من قبل عبر الموقع. يتم تسجيل رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم، ومن ثم النقر على تسجيل. يصل إلى الجوال رسالة نصية يتم كتابة هذا الكود في المكان الخاص به.

طريقة طلب المساعدة من أجل العلاج.

وتستطيع طلب مساعدة مالية من أجل تلقى علاج او شراء العلاج من الديوان الملكى السعودى وذلك من خلال الخطوات التى سنعمل على توضيحها بالاسفل وهى على النحو الاتى :-

التوجه بالدخول إلى موقع تواصل.

الاتجاه إلى خدمة النفاد الوطني الموحد.

يقوم طالب المساعدة بكتابة اسم المستخدم وكذلك الرقم السري عبر الموقع.

يتم تسجيل الرمز المرئي في المكان المخصص له.

القيام بالنقر على تسجيل الدخول.

يصل عبر الجوال رسالة نصية تحتوي على كود يتم كتابته خلال الصفحة، ومن ثم النقر على متابعة.

تظهر عبر الموقع العديد من الخيارات التي بها الخدمات المتاحة عبر موقع الديوان الملكي، يقوم المستخدم بالنقر على خيار العلاج.

وفي حال كان الحالة حرجة ومستعجلة يتم التواصل بطريقة مباشرة من خلال الرقم المجاني الخاص بمساعدات الديوان الملكي أو من خلال البريد الإلكتروني.

كيفية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من القرض من الديوان الملكى

فيما يلي أهم الخطوات البسيطة للتقدم بطلب للحصول على إعفاء من القرض من خلال محكمة التاج على النحو التالي:

اكتب جميع البيانات التي تسهل التواصل معك ، وأهم هذه البيانات هو تهجئة اسمك الكامل والبيانات الشخصية الأخرى.

اكتب نوع ومبلغ القرض.

من الضروري كتابة تفاصيل البنك الذي تم أخذ القرض منه ، أي اسم البنك الذي يشير إلى فرع البنك الذي تم أخذ القرض منه.

قم بتقديم طلبك عبر البريد السعودي ويمكنك أيضًا تقديم طلبك عن طريق نقله إلى الديوان الملكي.

بمجرد الشحن ، ستتلقى رقم طلب لمتابعة طلبك.

أرقام للتواصل مع الديوان الملكي

قد يبحث البعض عن أرقام تسهل عليهم التواصل مع الديوان الملكي، لذا فإليك أرقام التواصل والاستفسار الخاصة بالديوان الملكي فيما يلي:

8004000000

920022220

ويعمل الديوان الملكى السعودى على تلبية كافة الطلبات الخاصة بالمواطنين وتقديم الدعم المالى والعينى لهم فى ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية الصاعبة بسبب انتشار فيروس كوورنا فى العالم وزيادة عدد الاصابات به