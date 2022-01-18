هل توجد إصابات خطيرة بـ كورونا بين الأطفال فى تونس؟

جدة - نرمين السيد - وقالت الدكتورة جليلة بن خليل، إنه لم يتم حجز أطفال، فى المراحل التعليمية، بأقسام الإنعاش، أو أقسام طب الأطفال بسبب كوفيد 19، موضحة أنه وحتى فى الموجة السابقة، فإن الأطفال الذين تم علاجهم فى الإنعاش هم أقل من عامين.
وفيما يتعلق بالدعوات إلى غلق المدارس والمؤسسات التربوية لحماية الأطفال من الفيروس، قالت بن خليل إن غلق المدارس له تداعيات سلبية على هذه الفئة.
كورونا فى تونس
وتوقع الأستاذ فى علم الفيروسات بكلية الصيدلة بالمنستير وعضو اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا، محجوب العونى، تراجع وتيرة انتشار الجائحة فى تونس فى غضون الثلاثة أسابيع المقبلة على أن تسبق هذه المرحلة ذروة انتشاره.
وأوضح العونى، فى تصريحات صحفية أمس الإثنين، أن تونس تشهد فى الفترة الحالية تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيستمر حتى يبلغ ذروته خلال الأيام المقبلة لتليها بعد ذلك مرحلة استقرار ومن ثمة مرحلة انحدار.
وتوقع أن يشهد المتحور أوميكرون انتشارا واسعا وسريعا خلال الأيام المقبلة وهى مرحلة ستتعزز فيها المناعة الجماعية للأفراد، وتمهد لتراجع الفيروس.
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