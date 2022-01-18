أول رد لـ التحالف العربى بعد مهاجمة الحوثيين لـ السعودية والإمارات

جدة - نرمين السيد - نفذ طيران التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن بقيادة السعودية، فجر اليوم الثلاثاء، عدة ضربات جوية لأهداف عسكرية تابعة لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران، بـ صنعاء والضالع.





يأتى ذلك بعد استهداف التحالف اجتماعا لقيادات بالميليشيات الإرهابية حوثية بضربات مماثلة الليلة الماضية.

وقال موقع "العين الإخبارية" الإماراتى نقلا عن مصادر له، إن طيران التحالف العربى وجه ضرباته صوب كلية الطيران والدفاع الجوى فى الستين، والأكاديمية العسكرية فى منطقة الروضة شمالى صنعاء.

وفى السياق ذاته، ذكر بيان لمركز إعلام محور الضالع، أن طيران التحالف قصف بغارتين جويتين مواقع تمركز مليشيات الحوثى فى قطاع الفاخر بمنطقة الكبيده بالمحافظة، وكذلك مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثى فى قطاع ناصة يعيس شمال غربى منطقة مريس.

التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن

وكانت قد أكدت أكدت السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على كل ما تتعرض له الدولة من أعمال إرهابية جبانة تنفذها ميليشيات الحوثى، والتى تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضى المملكة.

وأصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا، مساء أمس الإثنين، أكدت فيه أن المملكة تعرضت لعديد من الهجمات الإرهابية من قبل ميليشيا الحوثى الإرهابية، ومنها ما حدث أمس الإثنين، بإطلاق 8 طائرات مسيرة مفخخة، مشيرة إلى أن قوات التحالف العربى لدعم الشرعية نجحت فى التصدى لها.

وأضافت الخارجية السعودية: "الهجوم العدائى الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبى الدولى بـ 3 طائرات مسيرة مفخخة نتج عنه وفاة عدد من المدنين الأبرياء وإصابة آخرين، والذى تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وجددت الوزارة تأكيد إدانتها وموقفها الرافض لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التى تنفذها قوى الشر والإرهاب التى عاثت فى اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمنى العزيز واستمرت فى نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.