ولادة نادرة وغريبة لعجل في الهند

شهدت مقاطعة راجناندجاون الهندية مؤخرا، ولادة نادرة لعجل بثلاثة عيون.
وأثار العجل الذي ولد بعين زائدة على جبهته وأربع فتحات أنف، استغراب السكان في قرية تشهاتيسجارية الواقعة في مقاطعة راجناندجاون، واعتبروا ولادته النادرة "معجزة".
وتوافد عدد كبير من سكان القرى المجاورة لمشاهدة العجل، حسبما ذكرت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال".
ورغم المعلومات والشائعات المغلوطة التي أثيرت حول العجل، إلا أن طبيبا بيطريا أكد للسكان بأن الأمر لا يتعدى كونه خللا جينيا.
ونقلت شبكة "آسيا نيوز إنترناشيونال" عن الفلاح صاحب العجل نيراج تشاندل قوله، إن الفحص الطبي للحيوان أثبت صحته الجسدية التامة، وعدم وجود أي أمراض باستثناء العين الإضافية.
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