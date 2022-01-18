أرقام فاقت التوقعات.. هولندا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى هولندا، مساء أمس الإثنين، تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فى البلاد منذ ظهور الوباء حيث رصدت 42 ألفا و472 إصابة بـ فيروس "كورونا" المستجد، خلال 24 ساعة.





ووفقا لبيانات المعهد الوطنى للصحة العامة، ارتفع بذلك إجمالى الإصابات بالفيروس المسجلة فى هولندا منذ ظهور الوباء إلى ثلاثة ملايين و611 ألفًا و351 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد 19" المسجلة طوال تلك الفترة 21 ألفًا و158 حالة.

وكانت قد أعلنت الحكومة الهولندية، السبت الماضى، تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا على بعض الأنشطة والقطاعات، وإعادة فتح أبوابها للمرة الأولى منذ شهر تقريبا.

كورونا فى هولندا

وأفادت الحكومة فى بيانها، أنه سيتم تطبق القرار بداية من أمس الجمعة للمتاجر غير الضرورية والجامعات والأندية الرياضية والأعمال التى تتطلب اتصالا مباشرا مثل مصففى الشعر.

وأوضحت أن باقى الشركات ستفتح أبوابها حتى الخامسة مساء، ستظل الحانات والمطاعم والمتاحف والمسارح مغلقة فى ظل الارتفاع الحاد فى إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال رئيس الوزراء مارك روته حول حالة الغضب بين العاملين فى قطاع السياحة، "أتفهم جيدا أن الأمر يبدو غير عادل تماما، بعد كل هذه الشهور من الإغلاق وبعد كل هذا الجهد لتفتح بأمان".