رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 2022 والوصول إليها

نقدم لكم خطوات التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 2022 حيث يعتبر نظام فارس الجديد التعليمي من الدرجة الأولي، هو نظام إلكتروني يوفر للعملاء والموظفين مجموعات متنوعة من الخدمات الإلكترونية بسهولة، والاستغناء عن المعاملات الورقية في المؤسسات الحكومية، كما يساعد مدير العمل للوصول إلي طلبات الموظفين بشكل سريع والقيام بالعديد من الخدمات، مثل الاستعلام عن الزيادات في الراتب وطلب إجازة لظرف طارئ، كما أن نظام فارس الجديد قد أطلقته وزارة التربية والتعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، ومؤخراً تم تفعيل نظام فارس لينك لتحسين الخدمات لكل المستخدمين بالمملكة.

رابط التسجيل في نظام فارس الخدمة الذاتية 2022

لحصول المستخدمين على جميع خدمات نظام فارس، حيث يلزم التسجيل أولاً على المنصة من خلال اتباع الخطوات الآتية :

أولاً دخول المستخدم على الموقع الرسمي الخاص بنظام فارس، من هنا. الضغط على رابط التسجيل لأول مرة في الخدمة الذاتية، إذا كانت هذه المرة الأولي التي يقوم المستخدم بالتسجيل فيها. إدخال المستخدم جميع بياناته الرسمية مثل رقم التعريف الوطني ورقم الحساب المصرفي ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمستخدم. إدخال رمز التحقق البصري والنموذج للمستخدم. بعد ذلك سيتم إرسال رمز التحقق علي رقم الهاتف الخاص بالمستخدم في رسالة نصية، ثم بعد ذلك يدخل المستخدم الرمز في الحقل الخاص به. يلزم على المستخدم تحديد كلمة مرور. سيتم فتح صفحة ملف تعريف للمستخدم، تمكنه من الحصول علي جميع خدمات ومميزات نظام فارس المختلفة.

كيفية الوصول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية

يمكن للمستخدم المسجل على نظام فارس الخدمة الذاتية، الوصول إلي حسابه الشخصي أي صفحة ملف التعريف الخاص به، من خلال الخطوات الآتية :

أولاً الدخول على موقع نظام فارس الخدمة الذاتية من خلال الرابط الخاص به.

يدخل المستخدم اسمه في الحقل الخاص بالاسم.

يدخل كلمة المرور في الحقل الخاص بالأرقام السرية، وبعد ذلك يدخل المستخدم رمز التحقق المرئي الواضح عنده.

وأخيراً النقر على تسجيل الدخول.

ويمكن بعد ذلك القيام القيام بالعديد من الخدمات التي توفرها الحكومة السعودية للمعملين ويمكنهم القيام بها بكل سهولة إلكترونياً.