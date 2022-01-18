أبشر الجوازات 1443 – رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي في وظائف النساء

تم الإعلان عن نتائج القبول المبدئي لوظائف النساء في الجوازات بالمملكة العربية السعودية، حيث نشر في الساعات القليلة الماضية على موقع الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية الخاصة بجوازات النساء، عن ظهور نتيجة قبول مؤقت لجوازات السفر للنساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث نشرت منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني في الفترة السابقة عن وجود وظائف خاصة بالنساء في المملكة، حيث تقدم إلى هذه الوظيفة عدد كبير من النساء، من خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية الوصول إلى نتيجة نتائج القبول المبدئي جوازات النساء.

نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات للنساء

ظهرت نتيجة القبول المبدئي الجوازات للنساء التي أعلنت عنها المديرية العامة للجوازات السعودية وذلك لشغل رتبة جندي، حيث تم فتح باب التقديم يوم الخميس الموافق 15 مايو، شهر ربيع الأول عام 1443،حيث قامت المديرية يوم الأحد الموافق 16 يناير 2022، أعلنت عن ظهور نتيجة القبول بشكل مبدئي، لحين الإعلان عن النتيجة بشكل نهائي في خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن بعد قيام المتقدمين بعمل مقابلة شخصية ولابد من توافر هذه الشروط:

يجب على الشخص القبول أثناء المقابلة الشخصية، لحين الانتظار للموافقة النهائية.

لا يجب على الشخص المتقدم الحضور معه أي رفيق.

بعد ذلك يجب عليه الذهاب إلى المعهد الجديد الموجود في مدينة الرياض.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف الجوازات للنساء

تستطيع النساء الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي للجوازات، عن طريق منصة أبشر، يجب اتباع هذه الخطوات الأتية:

تقوم بالدخول على منصة أبشر الخاصة بالتوظيف، من هنا.

يجب إدخال رقم حساب كل متقدم على الموقع.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لجوازات السفر.

يجب كتابة الرقم القومي في المكان المحدد له.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة، بعد ذلك اضغط على ظهور النتيجة.

سوف تظهر النتيجة على الشاشة مباشرة.

ودائما ما تقوم الحكومة السعودية بتوفير العديد من الوظائف المتنوعة في الهيئات المختلفة، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني الذي يتم إتاحته للرجال والنساء، ويتم إعلان النتائج بشكل دائم عبر الموقع الإلكتروني.