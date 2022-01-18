سلالات كورونا تدمر الهند.. آلاف الإصابات ومئات الوفيات فى يوم

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيانات الوزارة، ارتفعت حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد إلى 37.62 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 486 ألفًا و761 حالة منذ بدء الجائحة.

وسجلت فى الحصيلة السابقة 258 ألفًا و89 إصابة، و385 وفاة جديدة، كما سجلت يوم 16 يناير الجارى 271 ألفًا و202 إصابة، وهى أعلى حصيلة يومية منذ ثمانية أشهر.

كورونا فى الهند

وكانت قد عرضت فضائية "يورو نيوز" تقريرا عن الهند، حيث تدفق مئات الآلاف من الهنود إلى جزيرة في نهر جانجز تحضيرًا للاحتفال بعيد جانجاساجار الهندوسي المقدس، وسط مخاوف متزايدة من تحول الاحتفال إلى بؤرة للإصابات بكوفيد-19 وسط توقعات بحضور حوالي ثلاثة ملايين حاج إلى الجزيرة

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.