ألمانيا تسجل 74405 إصابات جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية تسجيل 74405 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى ثمانية ملايين و74527.

وأشارت البيانات إلى تسجيل 193 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ الإجمالي 115842 وفاة.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 325.37 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.