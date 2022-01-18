الهند تسجل 238018 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء إن الهند سجلت 238018 إصابة جديدة بكوفيد-19 في آخر أربع وعشرين ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 37.62 مليون.

وأضافت الوزارة أنها سجلت 310 وفيات جديدة بكوفيد-19، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 486761.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 325.37 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و885130.