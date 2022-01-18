شولتس يحذر روسيا: تهديد أوكرانيا ثمنه باهظ

جدة - نرمين السيد - حث المستشار الألمانى، أولاف شولتس، الرئاسة الروسية "الكرملين"، أمس الإثنين، على اتخاذ خطوات من أجل تخفيف التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، قائلاً: "الرسالة الواضحة من ألمانيا إلى جانب الحلفاء فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو) هى أن أى تدخل عسكرى وأى تهديد لسلامة أوكرانيا سيكون له ثمن باهظ".





وفى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار الإسبانى بيدرو سانشيز، فى مدريد، قال المستشار الألمانى، إنه ينتظر من موسكو أن تبذل جهودًا واضحة من أجل تخفيف الأزمة، بما فى ذلك استئناف ما يعرف بصيغة نورماندى لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة فرنسا وألمانيا، وهو طلب متكرر لم يحرز سوى القليل من التقدم، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وأضاف شولتس، أن "الموقف خطير جدًا، ويجب الآن فعل كل ما يلزم من أجل تجنب حدوث تدخل عسكرى"، محذرا من أن الوضع على الحدود الأوكرانية الروسية يزعج الحكومتين فى برلين ومدريد، وهو "خطير جدا جدا".

وتابع شولتس، أن الأمر المؤكد هو أن "أى عدوان عسكرى ضد أوكرانيا ستكون له تبعات خطيرة سياسيا واقتصاديا، ومن ثم فإن واجبنا هو فعل كل ما يلزم حتى نتمكن من تجنب مثل هذا التطور الذى سيعانى منه الجميع فى نهاية المطاف".

فيما أبدى المستشار الألمانى تحفظًا بشأن مطالب أوكرانيا لبرلين بتوريد أسلحة، وقال إن "الحكومة الألمانية تتصرف فى هذه القضية بشكل موحد للغاية"، موضحًا أن هذا التصرف يتضمن "الوقوف بشكل موحد أيضا من أجل استمرارية ما قامت به الحكومات الألمانية بذكاء فى هذه القضية فى الماضى".