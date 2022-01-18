كورونا يواصل قصف ألمانيا بآلاف الإصابات فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت السلطات الصحية فى ألمانيا، 74 ألفًا و405 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع حصيلة الحالات المؤكدة إلى ثمانية ملايين و74 ألفًا و527.





وافادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانى، برصد 193 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجى، ليبلغ إجمالى الوفيات 115 ألفًا و842 وفاة منذ بدء الجائحة.

وكان قد حذر وزير الصحة الألمانى كارل لاوترباخ، من زيادة الوفيات ومواجهة تقييدات هائلة فى العلاج بالمستشفيات فى ظل موجة تفشى فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

كورونا فى ألمانيا

وتوقع لاوترباخ تفاقم الوضع فى المستشفيات مجددا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة حاليا فى عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنا الذين لديهم مخالطات كثيرة، وأنه ستكون هناك زيادة فى أعداد المتلقين للعلاج بالمستشفيات مجددا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.