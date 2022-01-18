عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 330.4 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات.
وأضافت الجامعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، فى حين بلغت حصيلة الهند 37 مليونا و380 ألفا و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التى سجلت 23 مليونا و89 ألفا و509 حالات.
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