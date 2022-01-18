جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان - فى بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.
وشدد سوليفان على أن التزام واشنطن بأمن الإمارات ثابت، مضيفا "نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين ضد جميع التهديدات التى تتعرض لها أراضيهم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان من البيت الأبيض حول الهجوم الحوثى على مطار أبو ظبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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