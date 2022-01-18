بيان من البيت الأبيض حول الهجوم الحوثى على مطار أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - وقال مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان - فى بيان صدر عن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين، الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وشدد سوليفان على أن التزام واشنطن بأمن الإمارات ثابت، مضيفا "نقف إلى جانب شركائنا الإماراتيين ضد جميع التهديدات التى تتعرض لها أراضيهم".