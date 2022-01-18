زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية قيصري التركية

أفادت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، اليوم، بأن زلزالا بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضرب ولاية قيصري التركية وسط البلاد.
وأوضحت أن الزلزال وقع عند الساعة 02:08 في قضاء "صاري أوغلان"، مشيرة إلى أن "عمقه بلغ 23.75 كيلو مترا عن سطح البحر".
وقال رئيس بلدية "صاري أوغلان"، في حديث لوكالة "الأناضول"، إن الزلزال لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، لافتا إلى ظهور تصدعات في جدران بعض الأبنية وتضرر عدد من حظائر الحيوانات.
من جهته، أكد مدير "آفاد" في قيصري عدم وجود خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الزلزال، مشيرا إلى نقل شخصين إلى المستشفى جراء خوفهما من الزلزال.
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