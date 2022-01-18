نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن نتائج القدرات المحوسب 2022 وخطوات الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن نتائج القدرات المحوسب 2022، وبدئوا بالبحث عن موعد ظهور النتيجة، هل ستظهر في نفس الفترة التي تستغرقها نتائح اختبارات القدرات الورقية أم لا، وبدأ الطلاب البحث عن كل هذه الأسئلة، وفي مقالنا اليوم سنوضح لكم كل ما يخص اختبارات القدرات المحوسب للعام الحالي 2022.

اختبارات القدرات العامة بالمملكة

يتم إجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات العامة لطلبة وطالبات الثانوية العامة بالمملكة العربية السعودية بشكلين أو بنوعين وهما اختبار ورقي واختبار محوسب، والفارق بينهما أن الورقي يتم داخل لجان اختبارات عادية متواجدة داخل مراكز القياس الموجودة بجميع أنحاء الجمهورية، بينما الاختبارات المحوسبة تتم عبر أجهزة الحاسوب الموجودة داخل مراكز قياس أيضًا، ويعتقد بعض الطلاب أن الاختبارات المحوسبة يتم إجرائها من أي حاسب آلي ولكن يتم إجراء هذه الاختبارات عبر أجهزة الحاسب الموجودة بمركز قياس فقط، ويعُتبر النوعات من الوسائل التقييم الجامعية.

موعد ظهور نتائج القدرات المحوسب 2022

تظهر نتائج القدرات المحوسب 2022 بعد أن ينتهي الطلبة والطالبات من إجراء الاختبارات بمدة ما أسبوعين وحتى ثلاث أسابيع، وأهم ما يميز هذه النوعية من الاختبارات أنها متاحة أمام الطلبة والطالبات طوال العام، على عكس الاختبارات الورقية والتي تكون متاحة في وقت محدد فقط خلال العامة، وتظهر نتائج الاختبارات على الموقع الإلكتروني لمركز قياس الموجود على الشبكة، بل ويتم إرسال رسائل إلى الطلبة والطالبات عىلى الجوال بالدرجة الذي حصل عليها بالاختبار، ويقوم مركز قياس بتزويد الكليات السعودية الي تحتاج إلى اختبارات قدرات بنتائج الطلاب بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلى تقديم الطالب نتيجة باختبار القدرات الذي حصل عليها.

الاستعلام عن نتائج اختبارات القدرات المحوسب 2022

بإمكان الطلاب الاستعلام عن نتائج القدرات المحوسب 2022، أو أي اختيار يعقده مركز قياس، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الموجود على الشبكة، وتأتي خطوات الاستعلام على النحو التالي: