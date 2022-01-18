رابط نتائج القبول العام للجامعات السودانية 2022 التعليم العالي نتيجة القبول للجامعات السودانية إلكترونياً

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عمر شويل - جدة رابط نتائج القبول العام للجامعات السودانية 2022، من أهم الروابط التي تزايد عنها البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تحديد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، عن موعد إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية الأهلية والخاصة لهذا العام، حيث تقرر أن يكون اليوم الثلاثاء الموافق 18 يناير 2022 في تمام الساعة 11,00 صباحاً، بالمؤتمر الصحفي الذي يعقد في قاعة المؤتمرات بالوزارة وبحضور عدد من قيادات الوزارة والصحفيين، ويقوم مدير إدارة القبول والتقويم وتوثيق الشهادات بإعلان النتائج تفصيلياً، وعقب ذلك تكون النتيجة متاحة إلكترونياً على موقع الإدارة برقم الاستمارة، وحرصاً من موقعنا المتميز دائماً “ثقفني” على توفير المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، نعرض عليكم الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتائج بسهولة مع اتباع الخطوات التالية.

رابط نتائج القبول للجامعات السودانية 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني “admission.gov.sd“.

النقر على مربع النتيجة.

كتابة رقم الاستمارة.

الضغط على إرسال.

تظهر النتيجة.

موعد إعلان نتائج القبول العام للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة

ينتظر ألاف من الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة السودانية، التعرف على نتائج القبول للجامعات السودانية 2022، بعد أن تم فتح التقديم الإلكتروني لمؤسسات التعليم العالي من خلال موقع الإدارة العامة للقبول والتقويم وتوثيق الشهادات، لتسجيل الرغبات حسب دليل القبول للجامعات السودانية الذي تم إتاحته للطلاب للاسترشاد، وقد قامت الإدارة بمراجعة الطلبات وحددت موعد لإعلان النتيجة وهو اليوم الثلاثاء الموافق الثامن عشر من شهر يناير 2022، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت السودان، ليتعرف المتقدمين على الكلية والجامعة التي سيتم الالتحاق بها وهل تتوافق مع رغباتهم التي تم إدخالها أم لا، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أحد أهم الوزارات التابعة للحكومة السودانية، وتهتم بالعملية التعليمية بالمرحلة الجامعية ومرحلة الدراسات العليا.

وتعمل الوزارة على توفير الوسائل الإلكترونية لتقديم خدماتها للطلاب دون الحاجة للتزاحم على المكاتب الإدارية.

ومن أهم الخدمات التي تقدمها الوزارة التقديم الإلكتروني للجامعات السودانية.

وإعلان نتائج القبول العام لهذه الجامعات سواء حكومية أو أهلية أو خاصة.

وتهتم الوزارة برفع كفاءة هذه الخدمات الإلكترونية لتقديم الخدمة بكل سهولة ويسر.