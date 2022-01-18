أسعار النفط ترتفع إلى قمة أكثر من 7 سنوات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 7 سنوات بفعل مخاوف من اضطرابات محتملة للإمدادات ونقص الاستثمارات بالإضافة إلى انحسار المخاوف بشأن تأثر الطلب على الخام بفيروس أوميكرون.
ففي بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، قفزت أسعار الخامات لأعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014، ورفع بنك "غولدمان ساكس" توقُّعاته لخام برنت خلال عامي 2022 و2023، وتوقَّع أن يصل سعر الخام إلى 100 دولار في الربع الثالث من العام الحالي.
وبحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة ليصل إلى 86.92 دولار للبرميل، وذلك بعد أن سجلت في وقت سابق 87 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ 30 أكتوبر 2014.
وقفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81 سنتا أو واحدا بالمئة عن سعر تسوية يوم الجمعة إلى 84.62 دولار للبرميل، لتكون غير بعيدة عن أعلى مستوى في أكثر من شهرين البالغ 84.78 دولار الذي بلغته في وقت سابق.
وكانت تعاملات أمس الاثنين محدودة بسبب عطلة رسمية في الولايات المتحدة.
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