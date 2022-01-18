باكستان: مقتل شرطى وإصابة آخرين فى تبادل إطلاق نار مع مسلحين

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت الشرطة الباكستانية فى بيان، إن "شرطيًا استشهد، فيما أصيب اثنان بجروح"، مؤكدة مقتل المهاجمين. وأمرت الداخلية الباكستانية بفتح تحقيق بشأن الحادثة التى تمثل خرقًا أمنيًا نادرًا من نوعه فى العاصمة شديدة التحصين، والتى تضم عشرات السفارات.
فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فى حين عاد فرع طالبان المحلى لينشط فى باكستان بالتزامن مع عودة الحركة إلى السلطة فى أفغانستان، العام الماضى، حيث تتشارك جذورها مع حركة طالبان الأفغانية.
وقال مسؤول رفيع فى شرطة إسلام أباد، شاهد زمان، إن الحادثة كانت "عملاً إرهابيًا".
وحملت السلطات الباكستانية "حركة طالبان ـ باكستان" المسؤولية عن مئات الهجمات الانتحارية وعمليات الخطف فى أنحاء البلاد، فيما حظيت بنفوذ فى مناطق قبلية واسعة، حيث فرضت نموذجها المتشدد لأحكام الشريعة.
وكان الجيش الباكستانى أرسل أعدادًا ضخمة من القوات إلى معاقل "حركة طالبان ـ باكستان"، بعد المجزرة التى ارتكبتها الحركة الإرهابية فى بيشاور عام 2014، وأسفرت عن مقتل 150 طفلا فى مدرسة، وتمكنت القوات الباكستانية من سحق الحركة، وأجبر مقاتليها على الانسحاب إلى أفغانستان المجاورة.
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