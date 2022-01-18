ماكرون يدين الهجوم على الإمارات ويعرب عن تضامنه معها

جدة - نرمين السيد - وكانت الإمارات قد أعلنت أمس الإثنين، مقتل 3 أشخاص، وإصابة 6 آخرين بانفجار فى 3 صهاريج بترول فى منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك فى ضواحى أبوظبي، فى هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، حيت أعلنوا أنهم استهدفوا أيضا مطار أبو ظبى بصواريخ وطائرات مسيرة.

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