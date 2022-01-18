كوريا الشمالية تعلن اختبار صاروخين تكتيكيين باتجاه بحر الشرق

جدة - نرمين السيد - أعلنت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين أمس الإثنين، مشيرة إلى أن أكاديمية علوم الدفاع أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج.





وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بأن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا فى جزيرة بالبحر الشرقى. وتعتبر هذه هى المرة الرابعة لاختبار إطلاق الصواريخ KN-24 بعد إجراء الاختبارين فى أغسطس عام 2019 والاختبار فى مارس عام 2020. وجاء الإطلاق الأخير للشمال بعد مرور 3 أيام فقط من إطلاق بيونج يانج لصاروخين باليستيين من منصة إطلاق محمولة على قطار.

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