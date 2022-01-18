صيادون صينيون يعثرون على أجهزة تجسس مشبوهة

جدة - نرمين السيد - كافأت مقاطعة جيانغسو الصينية صيادين، اليوم الثلاثاء، لتسليمهم أجهزة تجسس مشبوهة، عثروا عليها تحت الماء على الساحل، وتشكل خطرًا على الأمن القومى، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.





ووفقًا لوكالة رويترز" الإخبارية، تمتد جيانغسو بساحل يزيد طوله عن أكثر من ألف كيلومتر على البحر الأصفر. ونقلت الوكالة عن صحيفة "شينخوا" اليومية، أنه منذ 2020، اكتشف صيادون فى جيانغسو 10 أجهزة أجنبية الصنع، لها قدرات على التقصى من تحت الماء، وسرقة أسرار. كما نشرت الصحيفة مقطع فيديو عبر موقعها الإلكترونى لهؤلاء الصيادين يتسلمون جوائز خلال حفل.

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