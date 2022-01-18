العراق: القبض على 9 أشخاص حاولوا التسلل من الجانب السورى

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن مصدر أمنى عراقى - لم تسمه - القول إنه "جرى رصد حركة أشخاص بالجانب السورى بواسطة الكاميرات الحرارية، وعلى الفور جرى الإيعاز إلى قوة الكمين المتواجدة وجرى اعتقالهم فور اجتيازهم الحدود، حيث تبين بأنهم تسعة أشخاص يحملون الجنسية السورية".

وأشار المصدر إلى إنه ستجرى إعادتهم إلى الأراضى السورية.