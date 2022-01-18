قالت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، الثلاثاء، إن البرلمان أقر مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.
وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونيا للمقترح الطموح للرئيس جوكو ويدودو، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.
وفي سياق متصل، قال مسؤولون كبار، الأحد الماضي، إن إندونيسيا ستقرر إعفاءات ضريبية جديدة لمبيعات العقارات والسيارات هذا العام في محاولة للإسراع بتعافي اقتصادها من جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة تفشي سلالة أوميكرون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إندونيسيا تقر مشروع قانون لنقل العاصمة إلى جزيرة نائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.