إندونيسيا تقر مشروع قانون لنقل العاصمة إلى جزيرة نائية

قالت رئيسة مجلس النواب الإندونيسي، بوان ماهاراني، الثلاثاء، إن البرلمان أقر مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.

وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونيا للمقترح الطموح للرئيس جوكو ويدودو، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.

وفي سياق متصل، قال مسؤولون كبار، الأحد الماضي، إن إندونيسيا ستقرر إعفاءات ضريبية جديدة لمبيعات العقارات والسيارات هذا العام في محاولة للإسراع بتعافي اقتصادها من جائحة كوفيد-19 في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة تفشي سلالة أوميكرون.