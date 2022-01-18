نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلم الآن عن صرف الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ المسجلين على معاش الضمان الاجتماعي المطور خلال شهر ديسمبر الماضي الاستعلام عن صرف مستحقاتهم المالية خاصة الذين تلقوا رسالة القبول عبر هواتفهم، ويقوم الغير مقبولين بتقديم الاعتراض مع تقديم الأوراق والمستندات التى تثبت اخقيتهم للحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور.

المسجلين الجدد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور

أوضحت وزارة الموارد البشرية سابقآ أن صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور يكون بعد شهر من التسجيل، فينتظر صرف مستحقات المسجلين فى شهر ديسمبر الماضي خلال هذا الشهر يناير الجاري، فيتم وضع مبالغ المستفيدين في حساباتهم البنكية بعد اسبوع من تلقي رسالة القبول.

الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد

فيمكن الآن الاستعلام عن دفعة المسجلين الجدد لشهر ديسمبر فى شهر ديسمبر الماضي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على صفحة الرسمية الموارد البشرية.

الضغط على الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول، كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والرمز المرئي.

الضغط على صرف الضمان الاجتماعي، وسوف يظهر امامك كل ما هو متعلق بمستحقات المستفيدين.

يمكن تقديم الاعتراض فى حالة عدم القبول فى الضمان الاجتماعي المطور، مع رفع المستندات التى تثبت احقيته، وذلك عبر الموقع.

كما أن الاستعلام عن صرف الضمان الاجتماعي المطور يكون فى حالة عدم تلقي رسالة القبول، في حين إذا تلقيت رسالة القبول يتم تحديد موعد ايداع المبلغ في الحساب البنكي، والذي يتم تحديد بناء على عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري لها واحتياجاتها الأساسية.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمسجلين الجدد 1443

الإقامة الدائمة داخل السعودية، والجنائية السعودية. يصرف الضمان الاجتماعي المطور لزوجات الغير سعوديين والنازحين من مواطنين سعوديين. الأرملة أو المطلقة. أم الأيتام الغير سعودية وأم الأبناء السعوديين الجنسية. أصحاب الإعاقة الذهنية والبدنية. يشترط أن يكون معاش المستفيدين لا يتخطى 1100 ريال للأسرة، والافراد 550 ريال سعودي. أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. لا يستثنى صرف الضمان الاجتماعي المطور للأسر التى لديها إبن يقيم خارج السعودية بغرض الدراسة.

فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي المطور، بعد أن أوضحنا لكم موعد الصرف وطريقة الاستعلام وشروط الحصول على الضمان الاجتماعي للمسجلين الجدد.