طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022 لهواتف الأندرويد

طريقة تشغيل لعبة Football PES 2022 لهواتف الأندرويد، تحرص شركة كونامى المالكة للعبة اى فوتبول بيس على تحديث اللعبة باستمرار بعد أن حازت النسخة السابقة 2021 Football PES على إعجاب جميع عشاق ألعاب كرة القدم وتزايد عدد مرات تحمليها لتنطلق شركة كونامى النسخة الجديدة Football PES 2022 والتي أعلنت عن موعد نزولها بشكل رسمي فى شهر مارس القادم وستكون متواجدة على كافة أجهزة الاندرويد والكمبيوتر وأجهزة البلاى ستيشن، وسوف نقدم فى الأتي طريقة تشغيل لعبة Football PES 2022 لهواتف الأندرويد.

طريقة تحميل Football PES 2022 لهواتف الأندرويد

توجه إلى متجر جوجل بلاى على هاتفك مع التأكد من الاتصال بالإنترنت.

اكتب اسم اللعبة فى خانة البحث ” Football PES 2022″ .

اضغط على تثبيت وانتظر حتى يكتمل التحميل.

ادخل على اللعبة واربطها بحسابك على الفيس بوك أو البريد الإلكتروني.

ادخل على إعدادات اللعبة من اجل اختيار الفريق المفضل وبدء اللعب.

كيفية لعب لعبة Football PES الأصلية

بعد الانتهاء من تحميل اللعبة على هاتفك لكى تتمكن من تشغيل اللعبة وممارستها عليك التوجه للإعدادات وضبط بعض الخيارات لكى تستمع باللعب وتكون قادر على قيادة اللاعبين من خلال الأتي: