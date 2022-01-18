نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل لعبة إي فوتبول بيس Football PES 2022 لهواتف الأندرويد في المقال التالي
طريقة تشغيل لعبة Football PES 2022 لهواتف الأندرويد، تحرص شركة كونامى المالكة للعبة اى فوتبول بيس على تحديث اللعبة باستمرار بعد أن حازت النسخة السابقة 2021 Football PES على إعجاب جميع عشاق ألعاب كرة القدم وتزايد عدد مرات تحمليها لتنطلق شركة كونامى النسخة الجديدة Football PES 2022 والتي أعلنت عن موعد نزولها بشكل رسمي فى شهر مارس القادم وستكون متواجدة على كافة أجهزة الاندرويد والكمبيوتر وأجهزة البلاى ستيشن، وسوف نقدم فى الأتي طريقة تشغيل لعبة Football PES 2022 لهواتف الأندرويد.
طريقة تحميل Football PES 2022 لهواتف الأندرويد
- توجه إلى متجر جوجل بلاى على هاتفك مع التأكد من الاتصال بالإنترنت.
- اكتب اسم اللعبة فى خانة البحث ” Football PES 2022″ .
- اضغط على تثبيت وانتظر حتى يكتمل التحميل.
- ادخل على اللعبة واربطها بحسابك على الفيس بوك أو البريد الإلكتروني.
- ادخل على إعدادات اللعبة من اجل اختيار الفريق المفضل وبدء اللعب.
كيفية لعب لعبة Football PES الأصلية
بعد الانتهاء من تحميل اللعبة على هاتفك لكى تتمكن من تشغيل اللعبة وممارستها عليك التوجه للإعدادات وضبط بعض الخيارات لكى تستمع باللعب وتكون قادر على قيادة اللاعبين من خلال الأتي:
- فى البداية تتطلب منك اللعبة اختيار الفريق المفضل الذي ترغب فى اللعب به من بين عدد من الفرق العالمية والمحلية ومختلف الدوريات.
- توجه إلى الإعدادات من أجل اختيار توقيت المباراة وحالة الطقس وحكم المباراة والملعب المفضل.
- تحتوى اللعبة على خمس مستويات للفرق يمكنك الاختيار من بينها بحسب قدرتك على اللعب، إلى جانب اختيار الملابس المناسبة.
- وضع التشكيل والخطة المناسبة التي تريد أن تبدأ بها المباراة من أجل الفوز.
- أثناء المباراة يمكنك التبديل بين اللاعبين وتبديل الخطة وإعطاء الأوامر لهم.
- تعتمد اللعبة بدرجة كبيرة على قدرات اللاعبين فى التمرير لذلك هذا يتطلب منك تحديد سرعة التمرير والزاوية المناسبة، ويجب
- معرفة طريقة تسجيل الأهداف باحتراف ونظرا لأن اللعبة تحاكى الواقع بشكل كبير فسوف تجد أن اللاعب المميز فى الحقيقة فى تسجيل الأهداف سيكون أيضا فى اللعبة كذلك، كما يمكن لعب اللعبة مع أهلك وأصدقاء حول العالم.
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