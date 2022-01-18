دولة تقر مشروع قانون لنقل عاصمتها لجزيرة نائية

أقرّ البرلمان في إندونيسيا، يوم الثلاثاء، مشروع قانون لنقل العاصمة من جاكرتا إلى كاليمانتان على جزيرة بورنيو.
وقال وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا للبرلمان بعد إقرار مشروع القانون: "العاصمة الجديدة لديها وظيفة مركزية، وتعد رمزا لهوية الدولة، ومركزا جديدا للجذب الاقتصادي أيضا".
وينص مشروع قانون العاصمة الجديدة، الذي يوفر إطار عمل قانونيا لمشروع الرئيس جوكو ويدودو الضخم الذي يتكلف 32 مليار دولار، على كيفية تمويل تطوير العاصمة وإدارتها.
وأعلن الوزير الاثنين أن العاصمة الجديدة سيطلق عليها اسم "نوسانتارا" وهم اسم الأرخبيل الإندونيسي النائي باللغة الجاوية، وقد اختاره الرئيس، وفق ما ذكرت "رويترز".
وماطل عدة رؤساء لإندونيسيا في تنفيذ خطط نقل الحكومة من جاكرتا، الذي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة ويعانون من ازدحام مزمن وفيضانات وتلوث الهواء، علما أن الرئيس ويدودو أعن عن الخطة لأول مرة في 2019، لكن المضي قدما فيها تأجل بسبب جائحة كورونا.
وترى إندونيسيا، وهي أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، العاصمة الجديدة "مركزا ممتازا" لخفض الكربون من شأنه أن يدعم قطاعات المستحضرات الدوائية والصحة والتكنولوجيا، ويعزز النمو المستدام خارج جزيرة جاوة.
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