مصرع شخصين إثر ثوران بركان تونجا فى المحيط الهادئ

وقال وزير الخارجية اليابانى يوشيماسا هاياشى - فى مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن السلطات المحلية على وشك تحديد حجم الأضرار التى سببتها الكارثة فى جزيرة تونجاتابو، فيما لم يُعرف على الفور ما إذا كانت امرأة بريطانية عثر على جثتها، بعد أن جرفتها أمواج تسونامى يوم السبت، من بين الضحايا الذين أكدتهم حكومة تونجا.
ونقلاً عن حكومة تونجا، قال هاياشى، إن عشرات المنازل انهارت أو دمرت جزئيًا، كما أن الظروف فى معظم الجزر النائية فى تونجا غير معروفة بسبب تعطل كابلات الاتصال، ولكن لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر فى الأرواح أو وقوع إصابات بين حوالى 40 يابانيا يعيشون فى تونجا.
وضربت موجات تسونامى التى بلغ ارتفاعها حوالى متر أجزاء من اليابان قبل أن تصدر وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من أمواج المد فى وقت مبكر من صباح أمس الأول.
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