جوتيريش يدعو الليبيين إلى العمل معا لإجراء انتخابات فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - وشدد جوتيريش ـ فى تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء ـ على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية، مطالبا باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد أعلنت - أمس - أن اللجنة تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة.
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