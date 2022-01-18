جوتيريش يدعو الليبيين إلى العمل معا لإجراء انتخابات فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - وشدد جوتيريش ـ فى تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولى، اليوم الثلاثاء ـ على ضرورة الانسحاب الكامل للمرتزقة والقوات الأجنبية، مطالبا باستمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية قد أعلنت - أمس - أن اللجنة تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة.