جدة - نرمين السيد - كشفت التقارير الرسمية للشرطة الجنائية فى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل عدد قياسى من الجرائم ذات الدوافع السياسية خلال عام 2021، مقارنة بأى وقت خلال الـ20 عامًا الماضية.





وحسبما جاء فى البيانات الأولية لمكتب الشرطة الجنائية الاتحادية فى ألمانيا، فقد ارتفع عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية فى ألمانيا خلال العام الماضى بنسبة 6%، ليصل عدد هذه الجرائم إلى 47 ألفا و303 جريمة. وحسبما جاء فى رد الشرطة الجنائية على سؤال بمجلس النواب الألمانى، يأتى هذا المعدل كأعلى مستوى للجرائم ذات الدوافع السياسية يتم تسجيله منذ عام 2001، عندما بدأ تسجيل البيانات السنوية. وتشير التوقعات إلى إمكانية زيادة هذه الأعداد بإضافة المزيد من القضايا، حيث كان هذا الرد على تساؤل مطروح منذ 5 يناير، ويعتقد المسؤولون الأمنيون أن المناخ الاجتماعى المتوتر خلال جائحة كورونا ساهم فى زيادة نسبة الجرائم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل أعدادا قياسية للجرائم ذات الدوافع السياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.