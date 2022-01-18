القوات اليمنية: معركة حريب مهمة لتحرير مأرب وصنعاء من الحوثيين

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الناصر المملوح، مدير الإعلام العسكرى للقوات اليمنية المشتركة اليوم الثلاثاء، أن معركة "حريب" التى بدأتها قوات ألوية العمالقة على ثلاث مراحل عسكرية، تكتسب أهميتها الاستراتيجية كونها مفتاحا لتحرير محافظتى مأرب وصنعاء من قبضة ميليشيات الحوثى.





وقال المملوح - فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية - إن "معركة (حريب) لها أهمية كبيرة فى مسرح العمليات العسكرية الجارية لتحرير جنوب مأرب شرقى اليمن"، مضيفا "أما من ناحية جغرافيتها العسكرية فهى منطقة استراتيجية حاكمة فى مسار معركة تحرير المديريات الجنوبية بمأرب". وأشار إلى أنه فى حال خسارة الميليشيات الحوثية، "حريب" بشكل كلى، فلن تتوقف انهياراتها عند الحدود الإدارية لهذه المديرية، وستنتقل المعارك دون مقاومة قوية إلى عمق مديريات جنوب مأرب، مؤكدا -حول دعم التحالف العربى بمعركة حريب - أن "القوات الجنوبية تمكنت من تحرير مناطق حريب بإسناد من التحالف العربى". وبالنسبة لحجم الخسائر الحوثية، قال المملوح إن "تحرير مديريات جنوب مأرب يجرى الآن بحريب"، مشيرا إلى أنه تم دك قدرات الميليشيات عددا وعتادا بضربات العمالقة وبدعم طيران التحالف.

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