الصومال تدين الهجوم الإرهابى على أبوظبى

جدة - نرمين السيد - وأعرب وزير الخارجية والتعاون الدولى الصومالى عبدى سعيد موسى على - فى بيان اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - عن إدانته للهجوم الإرهابى الذى تسبب فى انفجار صهاريج محروقات فى أبو ظبى، مضيفا أنه يتقدم باسم حكومة الصومال بأحر التعازى للضحايا وعائلاتهم.

وقال إن الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطيرا لأمن المنطقة، مؤكدا أن الصومال تجدد تضامنها مع دولة الإمارات شعبا وحكومة فى وجه أى اعتداء يطال سيادتها وأمنها واستقرارها.