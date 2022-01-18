الرئيس الكوري الجنوبي يغادر دبي إلى السعودية بعد زيارة استمرت 4 أيام

غادر رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، دبي متوجها إلى السعودية بعد زيارة استمرت 4 أيام، تضمنت توقيع صفقة أولية مع الإمارات لبيع صواريخ أرض -جو متوسطة المدى.
ويخطط مون، بعد وصوله إلى الرياض لإجراء محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول سبل توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء.
وبعد المحادثات سيحضر مون، منتدى أعمال ويلتقي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أكبر شركات النفط السعودية.
يشار إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة "أرامكو" يرأس كذلك صندوق الثروة السيادية السعودي المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة.
وأفادت تقارير إعلامية، بأن الاتفاق الذي تم إبرامه بين كوريا الجنوبية والإمارات لبيع صواريخ أرض -جو متوسطة المدى، من المرجح أن تصل قيمته إلى 3.5 مليارات دولار.
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