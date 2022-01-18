طريقة عمل الكريب في المنزل مثل المطاعم عجينة سائلة وتسويتها بكل سهولة هتعجبك جدا

انتشر الكريب في الوطن العربي في السنوات الأخيرة بكثرة حيث يحضر منه الحلو والحادق، والكريب ذات أصول فرنسية حيث كان يعد هناك كصنف من الحلويات، ولكن عندما انتشر في الشرق الأوسط وخاصة مصر أصبح يحضر بأكثر من طريقة منها الحلو ومنها المالح وبأكثر من حشوة مختلفة كاللحم والدجاج البانيه والكرسبي والبسطرمة والسي فود بالإضافة إلى الصوصات المتنوعة مثل الكاتشب و المايونيز وبعض الخضروات كالفلفل الألوان ولا تنسي ميكس الجبن الذي يوضع فيه، ولهذا فهو أصبح من أكثر الوجبات المقربة إلى قلوب الناس.

طريقة عمل الكريب في المنزل مثل المطاعم

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوبين من الحليب أو الماء.

ثلاث بيضات.

جبنة رومي و موتزاريلا وشيدر مبشورين.

ملعقتين زبدة.

فلفل ألوان.

زيتون.

طماطم.

ونوع البروتين الأساسي في الحشوة كما نريد دجاج أو لحم أو بسطرمة كما نريد.

طريقة تحضير الكريب