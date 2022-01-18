نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكريب في المنزل مثل المطاعم عجينة سائلة وتسويتها بكل سهولة هتعجبك جدا في المقال التالي
انتشر الكريب في الوطن العربي في السنوات الأخيرة بكثرة حيث يحضر منه الحلو والحادق، والكريب ذات أصول فرنسية حيث كان يعد هناك كصنف من الحلويات، ولكن عندما انتشر في الشرق الأوسط وخاصة مصر أصبح يحضر بأكثر من طريقة منها الحلو ومنها المالح وبأكثر من حشوة مختلفة كاللحم والدجاج البانيه والكرسبي والبسطرمة والسي فود بالإضافة إلى الصوصات المتنوعة مثل الكاتشب و المايونيز وبعض الخضروات كالفلفل الألوان ولا تنسي ميكس الجبن الذي يوضع فيه، ولهذا فهو أصبح من أكثر الوجبات المقربة إلى قلوب الناس.
طريقة عمل الكريب في المنزل مثل المطاعم
المكونات:
كوب ونصف من الدقيق.
كوبين من الحليب أو الماء.
ثلاث بيضات.
جبنة رومي و موتزاريلا وشيدر مبشورين.
ملعقتين زبدة.
فلفل ألوان.
زيتون.
طماطم.
ونوع البروتين الأساسي في الحشوة كما نريد دجاج أو لحم أو بسطرمة كما نريد.
طريقة تحضير الكريب
- في الخلاط الكهربي نضيف الماء أو الحليب ومعه البيض والدقيق والملح وفلفل أسود، ثم نشعل الخلاط لتمتزج المكونات وتتكون عجينة سائلة.
- في طاسة وتكون غير قابلة للالتصاق ندهنها بالفرشاة بقليل من الزيت ثم نقوم بسكب قليل من الخليط ليأخذ شكل الطاسة ويتساوى وجه العجين.
- ننتظر دقائق قليلة حتى يأخذ الكريب لون من الأسفل ثم نقوم بقلبه على الوجه الآخر.
- بعد أن ينضج نقوم برفعه من الطاسة ونكرر الطريقة مع باقي الكمية.
- لحشوة الكريب نقوم بتحضير دجاج بانيه أو كرسبي ثم نقوم بوضع كمية من صوص المايونيز والكاتب وبعدها قطع من الدجاج في منتصف رغيف الكريب بعد ذلك نضع فوقها فلفل ألوان مقطع وشرائح طماطم وزيتون ومن ثم نضيف ميكس الجبنة المبشورة ونقوم بطي جهتين الكريب ليصبح شكله مثل المثلث نضع زيت قليل في الطاسة ونقوم بوضع الكريب فيه حتى يتحمص قليلا وبعدها يصبح جاهزا وبألف عافية.
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