علاج الشيب بموزة واحدة تخلصي نهائيا من الشيب حتي لو كان الشعر كله ابيض والنتيجة من أول استعمال

من الممكن أن تخلص من الشيب بالموز، ونعلم أن الأمر ليس بمزحه ومن الممكن أن نتخلص نهائيا من الشعر الأبيض فقط باستعمال الموز وقشر البطاطس، لأن قشر البطاطس غنى بفيتامين سي والبوتاسيوم والنشا، كما له العديد من الخصائص المضادة للالتهابات وغني أيضا بمضادات الأكسدة، والموز منجم طبيعي للبوتاسيوم الذي دائما يعد نقص في الدم، وهو المسؤول الأول عن ظهور الشعر الرمادي مبكرا عند بعض الأشخاص، كما يتحول لون الشعر للون الرمادي عندما يكون إنتاج الأصباغ أقل، فأغلبية البشر يبدأ فقدانهم لون الشعر الطبيعي في نهاية الثلاثينيات من العمر، ولكن لحسن الحظ يمكن إيجاد بعض العلاجات المنزلية التي تساعد في القضاء على الشيب نهائيا.

التخلص من الشيب بالموز

قناع الموز والجزر للتخلص نهائيا من الشيب والقضاء على الشعر الرمادي، ويتم استعمال هذا القناع لكي نحمي الشعر من التلف والتقصف، فالجزر يساعد على زيادة بصيلات الشعر، كما يعزز من نموه وينشط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويتكون من: ثمرة واحدة من الموز، وحبة واحدة من الجزر، وملعقة كبيرة من العسل النحل، وملعقتان كبيرتان لبن الزبادي، وملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونصف ليمونة، طريقة التحضير والإستخدام: نقوم بتقطيع الجزر والموز إلى عدة قطع صغيرة الحجم، ثم بعد ذلك نضع حبات الجزر والموز في الماء ويترك حتى يغلي تماما، ثم نقوم برفع المزيج عن النار، نقوم بعد ذلك بوضع المزيج في الخلاط الكهربائي ونضيف إليه العسل وزيت الزيتون والزبادي، ويتم مزجهما جيدا داخل الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بفرد المزيج على فروة الرأس ونترك المزيج لمدة لاتقل عن ساعة تقريبا، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

قناع الموز مع زيت الزيتون و قشر البطاطس

نعلم جيدا أن الموز يحتوي على الكثير من الفيتامينات والزيوت الطبيعية، التي تساهم في تعزيز نمو الشعر كما أنه يقضي تماما على الشيب بشكل فعال، ويمكن التخلص من الشيب بالموز، يتكون من مكونات بسيطة وهي: حبتين من الموز، وخمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وقشر بطاطس مغسول جيدا، طريقة التحضير والإستخدام: نقوم بتقشير الموز ثم نقوم بهرسه مع زيت الزيتون وقشر البطاطس بطريقة جيدة، ثم بعد ذلك نقوم بفرد المزيج على فروة الرأس ونتركه لمدة لا تقل عن ساعة ونصف، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو، و يجب تكرار العملية السابقة ثلاثة مرات في الأسبوع، حتى نحصل على نتيجة مذهلة.